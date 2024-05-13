Kamuda personel servisi uygulaması kalkacak mı? Memurlara yol parası verilecek mi?

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Peki, Kamuda personel servisi uygulaması kalkacak mı? Memurlara yol parası verilecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:31
Kamuda personel servisi uygulaması kalkacak mı? Memurlara yol parası verilecek mi?
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf Paketi" ile alınacak mali tedbirleri duyurdu. Peki, Kamuda personel servisi uygulaması kalkacak mı? Memurlara yol parası verilecek mi?

KAMUDA SERVİS KALKIYOR MU?

Taşıt alanında ilk olarak "Kamu Filo Yönetim Sistemi" ile kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirlediklerini ve bu alanda etkinliği artırdıklarını bildiren Şimşek, şu bilgileri paylaştı:

"Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını çok sıkı kurallara ve izne tabi tutacağız. Ayrıca, kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Bu bir süreç gerektirecek, mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek ama kanunda belirtilen makam, idare veya kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da kamuda kaldırıyoruz. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Bunun için Özelleştirme İdaresini görevlendireceğiz. Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz."

MEMURLARA SERVİS ÜCRETİ VERİLECEK Mİ?

Servisler kaldırıldıktan sonra kamu çalışanlarına aylık olarak servis ücreti yani yol parası verilmesi bekleniyor.


kamuda tasarruf haberleri servis haberleri

İlgili Haberler

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya'da kar sürprizi

Antalya'da kar sürprizi
12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!

12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!
Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'

Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…
Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?

Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak
Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'

Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 altın fiyatları…