Kamuda servis hizmeti devam edecek

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:58

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:03

Mayıs ayında ilan edilen tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında servis hizmetinin kaldırılması uygulamasından vazgeçilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, servis hizmetine devam edileceği belirtildi.

İktidara yakın Memur-Sen'in genel başkanı Ali Yalçın'ın X hesabı üzerinden paylaştığı yazıdaki ilgili karar şu ifadeler kullanıldı:

"Personel servisi hizmeti sonlandırılan kamu kurum ve kuruluşlarınca iletilen taleplerde; servis hizmetine ihtiyacın devam ettiği, özellikle bakanlık merkez teşkilatlarının yer aldığı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunun mesai başlangıç ve bitiş saatlerine riayeti olumsuz etkilediği, personel servisinin sonlandırılmasının bireysel araç kullanımını artırdığı, toplu taşıma kullanan personelin önemli bir kısmının ise birden fazla vasıta kullanması sebebiyle zaman kaybı yaşadığı ve bu durumun personelin mağduriyetine neden olduğu hususları bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve personel mağduriyetinin giderilmesi amacıyla personel servisi hizmeti sunmasıu Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, mezkur Genelge'de yer alan personel servislerine ilişkin kriterlere uyulması ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kaydıyla personel servisi hizmeti sağlaması konusunda izin verilmiştir."