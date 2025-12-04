Kamudaki maaş adaletsizliğine tepki sürüyor: Adında 'adalet' olan parti adaleti sağlayamıyor

Kamudaki bazı kariyer meslek mensupları ile bazı üst düzey bürokratlara yaklaşık 30 bin liraya varan tutarda seyyanen zam yapılmasını öngören ve diğer emekçileri bu düzenlemeden mahrum bırakan teklife tepkiler sürüyor.

Konuya ilişkin bir tepki de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan geldi. Konfederasyon başkanı Orhan Yıldırım Meclis önünde açıklamalarda bulundu.

'Eşit işe, eşit ücret' vurgusu yapan Yıldırım, "Adında 'Adalet' olan parti kamu çalışanları arasında adaleti sağlayamamaktadır. Bütçede yeterli para vardır sorun adaletli dağıtımdadır" diye konuştu.

'EN BÜYÜK BANKNOTA BİR KİLO MEYVE ALINABİLİYOR'

Kamuda maaş ve ücretlerin açlık sınırında olduğunu, kamu emekçisinin en temel ödeneklerinde bile sorun çıktığını ifade eden Yıldırım, "Kamuda gelir adaletsizliği almış başını giderken bu teklifi yapmak, emek düşmanlığında önde gitmektir" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu teklifin ücret adaletsizliğini daha görünür hale getirerek mevcut mağduriyeti derinleştirdiğine vurgu yapan Yıldırım, "TÜİK’in masallarından kafasını kaldıranlar görecektir ki, ülkede basılan en büyük banknota ancak bir kilo meyve alınabiliyor. Gıda enflasyonu öyle bir boyuta geldi ki çocuklar beslenemiyor, hanelere bırakın eti; sebze-meyve bile taneyle giriyor. En temel hak olan barınma, zaten düşük olan ücretlerimizden aslan payını kapıyor. Ev sahibi olmayan geçinemiyor ve bu ekonomide zengin olmayan da ev sahibi olamıyor. Merkez Bankası’ndan iktidarın şatafatla sunduğu Orta Vadeli Programı’na kadar hiçbir yerdeki enflasyon oranı tutmuyorken hükümet, kendi yol açtığı bu enflasyonun bedelini biz emekçilere ödetmeye çalışıyor" dedi.

'ÜCRET UÇURUMU GİDERİLMELİ'

Söz konusu teklifin yarattığı adaletsizliğin giderilmesi için iktidarı ve Meclis'i göreve çağıran Yıldırım, "Kamu emekçileri ve emeklilerine yalnızca enflasyon farkı değil, alım gücünü koruyacak insanca yaşanabilir ücret artışı sağlanmalıdır. Kadro ve unvan ayrımı gözetmeksizin tüm kamu çalışanları arasındaki ücret uçurumu giderilmeli; en düşük memur ve emekli aylığı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Geçmiş dönemlerde verilen seyyanen zamların emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan büyük mağduriyet derhal ortadan kaldırılmalıdır. TİS masasında gasp edilen maddi ve özlük haklarımıza ulaşmamızın yolunu açacak olan kanun tekliflerimiz derhal gündeme alınmalı; matematik ve vicdanla değerlendirilmelidir. Kendi lükslerini “devletin itibarı” tekerlemesiyle açıklamaya çalışanlar, asıl itibarın devlette çalışan emekçilerin koşullarında ve gördüğü değerde saklı olduğunu artık idrak etmelidir" ifadelerini kullandı.