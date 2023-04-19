Kamuoyu soruyor, yetkililerden yanıt yok: ‘Ölü sayıları gizleniyor mu?’

Yayınlanma: 19.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 04:48

Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi verilere göre 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Ancak depremde yaşamını yitirenlerin açıklanan sayıdan daha fazla olduğuna ilişkin de birçok iddia var.

Söz konusu tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, depreme ilişkin açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklanan sayıdan birkaç kat fazla vefat olabileceğine vurgu yapan Bulut, “Tespiti sağlanamayan vefatlar var. Hâlâ kaldırılan yıkıntılar var. Hâlâ yıkıntıların başında ambulans bekliyor ve enkazlardan uzuv toplanıyor. Aileler birtakım ilanlar hazırlamışlar, yakınlarının fotoğraflarını asarak kayıplarını arıyor” dedi.

‘300 BIN HAT SESSİZ’

Ortaya çıkan tablodaki çelişkileri yorumlayan Bulut, “Adrese dayalı nüfus belirlemeleri kontrol edilirse gerçek vefat sayılarına ulaşmak mümkün olabilir. Pandemi döneminde olduğu gibi gerçek verilerin üstü örtülüyor. Ölüm sayısının tam anlamıyla belirlenebilmesi için nüfus müdürlüklerinin ciddi bir çalışma yürütmesi gerekir. Biz şu an bilimsel olarak 300 bin kadar telefon hattından haber alınamadığını biliyoruz. Bu kadar hat depremin olduğu tarihten itibaren yanıt vermiyor. Bunu sadece ölümlere bağlamak doğru olmaz birçok nedeni olabilir. Ancak başlı başına bu veri bile açıklanan sayılarla gerçeklerin örtüşmeyebileceğini gösteriyor. Bu konunun araştırılması ve sağlıklı verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerekir” ifadelerini kullandı. Bulut cümlelerini “Kesin tahminde bulunmak bilimsel olmaz, ancak açıklanan sayıdan birkaç kat fazla vefat olduğu anlaşılıyor” diye noktaladı.

‘VERİLER SAĞLIKLI DEĞİL’

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“Elimizde açıklanan resmi verilerin haricinde bir bilgi yok. Ancak yıkılan binalarla ortalama bir sayı alacak olursak vefat sayıları açıklanan sayıların üzerinde olması gerekir. İlk düğme yanlış iliklenirse hepsi yanlış gider. İlk gün de çalışmalar yetersizdi ve organizasyon yoktu, bugün de durum aynı. İlk günkü yanlışlıklar tüm sürece sirayet etti. Hâlâ kayıp insanlar var. Açıklanan sayıların sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.”