Kamuoyunda tartışmalara neden oldu: İstanbul Barosu'ndan 'suça sürüklenen çocuk' açıklaması

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin anne Yasemin Minguzzi, oturma eylemi yaptığı esnada, katil zanlılarının 18 yaşından küçük olması sebebiyle hukuken "suça sürüklenen çocuk" (SSÇ) olarak görülmesini eleştiren bir konuşma yaptı, düzenleme talep ettiğini dile getirdi.

Bu açıklama kamuoyunda tartışmalara neden olurken İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Kardelen Ateşci'den açıklama geldi.

Ateşci, 16 yaşındaki bir çocuğun 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası ile tutuklandığı örneğini verdi.

Ateşci, "Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur" ifadelerini kullandı. Ateşci'nin bu sözleri hedef gösterildi.

BARO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Barosu tartışmalara ilişkin, "Çocuk Hakları Merkezi Başkanımızın Yanındayız" başlıklı bir açıklama metni yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Kardelen Ateşci’nin “Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur.” şeklindeki ifadesi, çocuk adalet sisteminin temelini oluşturan evrensel bir gerçeğe işaret etmektedir.

Bu sözlerin bağlamından koparılarak, ötekileştirici ve hedef gösterici görseller eşliğinde sosyal medyada dolaşıma sokulması; kabul edilemez bir linç kültürünün tezahürüdür.

Unutulmamalıdır ki çocuk adalet sistemi; cezalandırma değil, onarma, koruma ve topluma kazandırma ilkelerine dayanır. Bu ilkelere yönelik her saldırı, yalnızca bireyleri değil, tüm çocukların geleceğini hedef almaktadır.

Çocukların yaşam hakkını savunmak ve onlar için güvenli bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. İstanbul Barosu olarak, bu sorumluluk bilinciyle çocukların her türlü suçtan korunması ve haklarının güvence altına alınması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Bilimsel verilere ve insan haklarına dayalı çocuk adalet sisteminden asla taviz verilmemelidir. Çocuk Hakları Merkezi Başkanımızın yanındayız. Ayrıca, Başkanımızı ölümle tehdit eden, kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde ifşa eden ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."