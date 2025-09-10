Kamuya ait alanlar tesis yapılmak için yerli ve yabancı girişimcilere tahsis ediliyor: Ormana beş yıldızlı otel

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis ilanına göre, kamu taşınmazları, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek. Girişimciler birden fazla taşınmaz için de başvuruda bulunabilecek.

NERELER VAR?

İlana göre, Antalya Aksu Kundu’da Hazine’ye ait taşınmaz 30 yataklı butik otel yapılmak üzere tahsis edilecek. Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi’ndeki Hazine arazisine özel konaklama tesisi yapılacak. Manavgat Kızılağaç Mahallesi’ndeki orman arazisine 250 yataklı 5 yıldızlı otel inşaa edilecek. Yine Kızılağaç’da Hazine arazisine 300 yataklı 5 yıldızlı otel ile spor tesisi kurulacak. Side’deki Hazine arazilerine ayrı ayrı 150 yatak kapasiteli personel lojmanları inşaa edilecek. Kemer’deki Hazine arazisine 100 yataklı personel lojmanı yapılacak.

ORMANA DEVASA OTEL

Yine Kemer’de ormana 5 yıldızlı 1000 yatak kapasiteli otel inşaa edilecek. Giresun Dereli Kulakkaya Mahallesi’ndeki orman arazisine 250 yatak kapasiteli otel yapılacak. Kars Sarıkamış İnönü Mahallesi’ndeki ormana günübirlik tesis inşaa edilecek. Bodrum Kızılağaç’a 350 yatak kapasiteli otel veya tatil köyü yapılacak. Yine Bodrum Kızılağaç’taki Hazine ve orman arazilerine bin 200 yatak kapasiteli otel veya 5 yıldızlı tatil köyü ile günübirlik tesis kurulacak. Bodrum Torba’da orman arazine 120 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel inşaa edilecek. Fethiye Faralya Mahallesi’ndeki ormana da 120 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılacak.