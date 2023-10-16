Kamyon, 2 otomobile çarpıp 3 aracın üzerine devrildi!
Düzce'de 2 otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Yalçın Atasever yaralandı.
Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat ve İşletme Fakültesi'nin önünde doğalgaz hattı çalışmalarında kullanılan Yalçın Atasever idaresindeki toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförün geri manevra yaptığı sırada park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Toplamda 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyon şoförü hafif yaralandı.
Yaralı şoför, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle bölgeden kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Gazze davası nasıl satıldı?
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Alman gazeteden skandal tercih
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama