Kamyon, 2 otomobile çarpıp 3 aracın üzerine devrildi!

Düzce'de 2 otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Yalçın Atasever yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:44
Kamyon, 2 otomobile çarpıp 3 aracın üzerine devrildi!
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Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat ve İşletme Fakültesi'nin önünde doğalgaz hattı çalışmalarında kullanılan Yalçın Atasever idaresindeki toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförün geri manevra yaptığı sırada park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Toplamda 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyon şoförü hafif yaralandı.

Yaralı şoför, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle bölgeden kaldırıldı.


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