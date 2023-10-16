Alanya’da feci kaza... Ukraynalı kadın hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçen Ukrayna uyruklu 33 yaşındaki Alina Moroz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saat 21.00 sırasında Kestel Mahallesi’nde M.B. idaresindeki 07 HRZ 41 plakalı otomobil, D-400 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan Alina Moroz’a çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Moroz’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ve olay yerinin incelemesinin ardından Ukraynalı kadının cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaza sonrası yaşananlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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