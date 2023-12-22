Kamyon ile TIR çarpıştı: Kazada 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:54

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:54

Karapınar-Konya Karayolu'nun 4. kilometresinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Z. idaresindeki 06 ZNJ 70 plakalı kamyon aynı istikamette H.A. yönetimindeki 16 AFC 73 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesin ardından yaralı sürücüler ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.