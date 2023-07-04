Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: Aynı aileden 4 yaralı
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Marmaraereğlisi’nin Kamaradere Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta, saat 22.30 sıralarında; Tekirdağ’dan İstanbul yönüne gitmekte olan Serhan Recep Erenoğlu yönetimindeki 35 AKN 818 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışığın yanması üzerine beklemeye başladı.
Bu sırada arkadan gelen Ramazan Cantürk’ün kullandığı 17 SR 360 plakalı kamyon, hızla otomobile çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde Nuran Erenoğlu, Aslı Erenoğlu ile çocukları Fatima Kutsal Erenoğlu, Alptuğ Kutsal Erenoğlu, yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kamyon sürücüsü Ramazan Cantürk’ü gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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