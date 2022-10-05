Kamyon lastiği patladı, 3 işyeri ve otomobil hasar gördü

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:29

Ardeşen ilçesindeki sanayi sitesi yakınlarında Hamit Gül'ün kullandığı kamyonun lastiği, yolda patladı. Bu sırada oluşan basınç nedeniyle park halindeki otomobilin ön tamponu hasar gördü, 3 işyerinin de camları kırıldı.

"LASTİĞİMİN BALON ÇIKARDIĞINI FARK EDEMEDİM"

Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamyon şoförü Hamit Gül, "Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan aradığım sırada aniden lastik, bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve işyerleri sahiplerinden özür diliyorum" dedi.