Kadıköy’de polisin dur ihtarına uymayan otomobilden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı
Kadıköy’de denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kaçarken taksi ve motosiklete çarptı. Polis, otomobildeki 4 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, otomobilde ruhsatsız tabanca ile narkotik madde çıktı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıhtım Caddesi üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 34 EAP 657 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.Uyarılara aldırış etmeyen sürücünün kullandığı otomobil kaçmaya başladı.
Aynı cadde üzerinde taksiye, ardından da motosiklete çarpan otomobil yaya yoluna daldı. Bir süre yaya yolundan kaçmaya devam eden otomobil, merdiven basamaklarından inmeye çalışırken kaza yaptı. Otomobilde bulunan şüphelilerden 3'ü olay yerinde, biri ise Rıhtım Caddesi üzerinde taksiye binerken yakalandı.
FİRARİ ÇIKTI
Yapılan inceleme sonucu otomobil içerisinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla otoparka götürüldü. İfadeleri alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne götürülen şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.
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