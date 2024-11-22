Kamyon sürücüsü gözaltında: Mersin'de tam '5 ton kaçak tütün' ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ton kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyon sürücüsü gözaltında: Mersin'de tam '5 ton kaçak tütün' ele geçirildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:24

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, İstanbul'a sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

TAM 5 TON...

Ekiplerin takibe alıp Tarsus ilçesinde durduğu kamyonda 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarma karakoluna götürüldü.


Etiketler: #Mersin

İlgili Haberler

ÇBK Mersin, Zabiny'yi rahat geçti ve 5'te 5 yaptı!

ÇBK Mersin, Zabiny'yi rahat geçti ve 5'te 5 yaptı!
Mersin'de 21 yıl 11 ay ceza alan şahıs yakalandı

Mersin'de 21 yıl 11 ay ceza alan şahıs yakalandı
Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Boğazına bıçak dayadılar!

Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Boğazına bıçak dayadılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler