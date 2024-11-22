Kamyon sürücüsü gözaltında: Mersin'de tam '5 ton kaçak tütün' ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ton kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, İstanbul'a sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
TAM 5 TON...
Ekiplerin takibe alıp Tarsus ilçesinde durduğu kamyonda 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: #Mersin
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