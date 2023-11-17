Kamyonet 20 metreden yuvarlandı: 2 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak 20 metreden yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Mustafa Yıldırım (70) ile yanındaki Mustafa Yalçınkaya (68) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:10
Kamyonet 20 metreden yuvarlandı: 2 ölü
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Kırsal Bedirler Mahallesi Alakilise mevkisinde, saat 08.30 sıralarında Efeler ilçesi istikametinden Bahçearası Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgah açmaya giden Mustafa Yıldırım (70) yönetimindeki 09 EP 338 plakalı sebze yüklü kamyonet, 20 metreden yuvarlandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada sürücü Mustafa Yıldırım ve yanındaki Mustafa Yalçınkaya hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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