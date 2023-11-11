Antalya'da iş cinayeti: Kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı arazide kepçe ile kamyonetin arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Şıhlar Mahallesi'nde bir arazide kepçe ile çalışma yapan işçi Hayri Efe, kepçeden 07 AUE 019 plakalı kamyonetine yakıt aktardığı sırada, el freni çekili olmayan kamyonetin geriye hareket etmesi sonucu iki araç arasında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Efe'nin cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
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