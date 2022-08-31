Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Yeniceköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprü üzerinden hatalı U dönüşü yapmaya çalışan İsmail Çakır (54) idaresindeki 16 EJ 029 plakalı kamyonet, aynı yöne giden sürücü Suphi Karakaya (36) idaresindeki 16 H 2846 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile kamyonetteki yolcular Hayrunnisa A. (15), Hatice İper (42) ve Yaren T. (14) yaralandılar. Kazanın ardından olay yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Suphi Karakaya, ekiplerce kurtarıldı. 4 yaralı da ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- ‘Yurttaşların güvenliği için’
- 'AKP’nin tehlikeli oyunu'