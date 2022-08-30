Bolu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde TIR, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Bolu'da Anadolu Otoyolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde Lütfettin Eren idaresindeki 34 JU 2082 plakalı TIR ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EOC 37 plakalı hafif ticari araç, 40 AE 533, 34 LH 4133, 66 DA 310 ve 34 LS 5784 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
8 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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