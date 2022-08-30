Sarıyer'de feci kaza: Minibüs yan yattı

30 Ağustos 2022 Salı, 12:33

Sarıyer Kilyos Yolu üzerinde sabah saatlerinde Dursun Aklı’nın kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Minibüsten kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine polis ve çekici çağırdı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi. Minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

