Sarıyer'de feci kaza: Minibüs yan yattı

Sarıyer’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 12:33
Sarıyer'de feci kaza: Minibüs yan yattı
Abone Ol google-news

Sarıyer Kilyos Yolu üzerinde sabah saatlerinde Dursun Aklı’nın kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Minibüsten kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine polis ve çekici çağırdı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi. Minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. 


sarıyer Minibüs

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler