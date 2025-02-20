Kamyonet ile otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun-Ordu karayolu Dörtyol mevkiinde Ordu istikametine seyreden Ş.M. idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada Sungurlu Caddesi'nden kavşağa giriş yapan B.K. kontrolündeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan H.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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