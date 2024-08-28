Kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman’da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Besni ilçesinde Mehmet Yakaryılmaz idaresindeki 34 BCK 989 plakalı kamyonet ile Mehmet Y. idaresindeki 46 ZE 841 plakalı tır Konuklu köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet Yakaryılmaz ile kamyonette bulunan Batuhan Y. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet Yakaryılmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- Şık'ın çıkışı sonrası TİP'ten Cumhuriyet'e açıklama!
- Tuncay Özkan sessizliğini bozdu
- İkinci el araç satışında yeni dönem!
- İspanyollardan Arda Güler iddiası!