Ataşehir'de ilginç anlar... Kamyonetle gelin aldılar

Ataşehir'de yaşayan aile, gelin arabası olarak süsledikleri kamyonetle Esenyurt'ta oturan gelinlerini alarak yola çıktı. Yeni çiftin kamyonet kasasındaki yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:45
Ataşehir'de ilginç anlar... Kamyonetle gelin aldılar
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Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift, Pazar günü düğün töreni düzenledi.

Ataşehir'de oturan damat ve ailesi, akşam saatlerinde süsledikleri kamyonetle Esenyurt'ta yaşayan gelini almaya gitti.

Gelinle damat, süslenen kamyonetin kasasına binerek  Ataşehir'e doğru konvoy halinde yola çıktı.

Konvoydakiler, zaman zaman durup müzik eşliğinde oynayarak bu mutlu güne eşlik etti.

Gelinle damadın kamyonet kasasında yaklaşık 60 kilometre süren yolculuğu trafikteki sürücülerin de dikkatini çekti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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