Kamyonet, kediyi ezmemek için duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Candak Ocak (59) sürücülüğünü yaptığı otomobiliyle seyir halindeyken önüne aniden kedi çıktı.
Kediye çarpmamak için fren yapan Ocak’ın kullandığı otomobile, bu sırada arkadan gelen Selman Toruk’un yönetimindeki kamyonet çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Handan Ocak (60) hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Handan Ocak, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.