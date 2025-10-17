Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 17:05:00
DHA
Kamyonet, kediyi ezmemek için duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde aniden yola çıkan kediyi ezmemek duran otomobile, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Candak Ocak (59) sürücülüğünü yaptığı otomobiliyle seyir halindeyken önüne aniden kedi çıktı.

Kediye çarpmamak için fren yapan Ocak’ın kullandığı otomobile, bu sırada arkadan gelen Selman Toruk’un yönetimindeki kamyonet çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Handan Ocak (60) hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Handan Ocak, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

