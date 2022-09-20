Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen servise çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servis minibüsüne çarptı. Arkadan gelen bir otomobilin de karıştığı kazada, kamyonet sürücüsü Ahmet Yörük (49) öldü, 6 kişi de yaralandı.
Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı Mevkisi kavşağında 20 Eylül Salı günü saat 07.00 sıralarında Aydın yönünden Nazilli yönüne giden Ahmet Yörük idaresindeki 09 U 2988 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duran A.Ö. yönetimindeki 09 P 4609 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Arkadan gelen A.G. yönetimindeki 09 AH 992 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsü Ahmet Yörük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nazilli ve Aydın devlet hastaneleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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