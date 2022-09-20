Kaza geçiren Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, Sarıyer'de motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif yaralandı. Ilıcalı'nın bugün kırık kolundan ameliyat olacağı öğrenildi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
AMELİYAT OLACAK
Acun Ilıcalı'nın trafik kazasıyla ilgili sahibi olduğu Hull City takımının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda Ilıcalı'nın trafik kazası geçirdiği belirtilerek, "Kazada kolunda kırık olan Acun, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verildi.
We can confirm that Chairman @acunilicali was involved in a road traffic accident in İstanbul on Monday.— Hull City (@HullCity) September 19, 2022
Acun sustained a fractured arm in the accident and will undergo surgery on Tuesday.
We would like to wish Acun the best for his surgery and a speedy recovery.#hcafc pic.twitter.com/A5DTH9zJmF
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