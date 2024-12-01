Kamyonet şarampole yuvarlandı... 3 kişi hastanelik oldu

Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:34

Güncelleme: 01.12.2024 - 15:34

Artvin’in Yusufeli ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, sabah saatlerinde şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ve iki yolcu, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Araç içinde sıkışan sürücü Tokgöz ile Deniz Arda Yıldırım ve Vehbi Yılmaz için olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından hurdaya dönen kamyonet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.