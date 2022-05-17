Kamyonet ve traktör yüklü TIR, üst geçide sıkıştı
Niğde’de kamyonet ve traktör taşıyan TIR, üst geçide sıkıştı. Kazada, kamyonetin kasasıyla traktörde hasar oluşurken; trafik uzun uğraşlar sonucu normale dönebildi.
Kayseri- Niğde kara yolu polis okulu köprülü kavşağında Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü kamyonetin kasası, üst geçide sıkıştı.
KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Numan Y., aracı durdururken, dorsedeki kamyonet ile traktörde hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmayla TIR kurtarıldı.
Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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