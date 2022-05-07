Sınırda TIR kuyruğu: Gürcistan Türk plakalı TIR'ları bekletip Gürcü plakaları geçiriyor
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan en önemli sınır kapısı olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısında TIR kuyruğu devam ediyor. İran -Türkmenistan Lütfü Abat Gümrük Kapısının kapalı olması ve Gürcistan'ın Türk plakalı TIR'ları bekletip Gürcü plakalı TIR'ların geçişlerine izin vermesi TIR kuyruğunun uzamasına neden oldu.
TIR sürücüleri Sarp Sınır kapısından geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kalıyor. Sınırın öbür tarafında yüklerini boşaltan nakliyeciler, dönüş yolunda Gürcistan’a geldiklerinde farklı bir muameleyle karşılaşıyor.
Kolluk kuvvetleri Türk plakalı TIR'ların geçişlerine izin vermezken, Gürcü plakalı TIR'ların durdurmadan geçmelerini sağlıyor. Ortalama 5 gün bekledikten sonra ülkelerine girebilen TIR sürücüler büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.
Yol kenarında perişan bir halde bekletildiğini ifade eden TIR sürücüleri durumu kameraya kayıt ederek Türk yetkililere ilettiler. Videoda Türk plakalı TIR'lar, TIR parkında yada karayolu kenarında beklerken, Gürcü plakalı TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.
"REKABETİMİZİ VE TİCARETİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek "Sınır kapısındaki TIR sorununu iki başlık halinde topladık. İlki Gürcistan ve diğer ülkelerde yaşanan sorunlar ikincisi ise Türkiye’de yaşanan sorunlar. Bir yıl önce İran-Türkmenistan Lütfü Abat Gümrük Kapısının kapanması ile İran üzerinden Türkiye Cumhuriyetlerine giden tüm araçların ağırlıkla bu tarafa yani Çıldır Aktaş’a ve Sarp Kara Hudut Kapısına yönelmiş olmaları bu aradaki kuyruk yoğunluğunu arttırdı. İkinci sorun ise nakliyecilerimizin Gürcistan’da ikinci vatandaş muamelesi görmesi. Yani Gürcistan öncelikle kendi araçlarına yol veriyor. Başta Türkler olmak üzere yabancı uyruklu TIR'ları TIR parklarına çevre yollarında bekletiyor. Bu da bir mağduriyet oluşturuyor, rekabetimizi ve ticaretimizi olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçicek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ve STK temsilcileri TIR sürücülerini ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinlediler
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