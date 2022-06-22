Kamyonet yol kenarına devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı
Rize’de yol kenarına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yamaçdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda; seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışına çıkarak devrildi.
Devrilen aracı gören yurttaşlar kazayı 112 Acil çağrı ekiplerine bildirdi.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kamyonetin içerisinde bulunan 5 kişiyi yurttaşların yardımıyla çıkarttı. Araçtan çıkartılan 5 kişinin ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet hastanesine götürüldü.
DURUMLARI AĞIR
Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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