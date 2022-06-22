Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Öte yandan aracın sürücüsünün de gözaltına alındığı bildirildi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde, O.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, Hamidiye Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen 7 yaşındaki Deniz Turan'a çarptı. Aracın altında kalarak yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Turan, hayatını kaybetti.
Sürücü O.A. gözaltına alındı.
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