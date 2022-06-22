Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Öte yandan aracın sürücüsünün de gözaltına alındığı bildirildi.

AA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:35
Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
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Mustafakemalpaşa ilçesinde, O.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, Hamidiye Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen 7 yaşındaki Deniz Turan'a çarptı. Aracın altında kalarak yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Turan, hayatını kaybetti.

Sürücü O.A. gözaltına alındı.


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