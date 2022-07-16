Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:55

Armutlu köyü girişinde Aşır Karaca idaresindeki 44 ABD 263 plakalı otomobil, 16 Temmuz saat 01.30 sıralarında karşı yönden gelen Mehmet Porsuk (52) yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Mehmet Porsuk ile yanındaki Şule Yıldız (28), Adem Yıldız (29), Ahmet Kaygısız (69), Mürüvvet Kaygısız (70) ve Sevim Yıldız (3) ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Aşır Karaca'nın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.