Tuzla'da 'hatalı dönüş' kazası: Faciadan dönüldü

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:20

Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı'nda 15 Temmuz Cuma günü saat 10.00 sıralarında, Pendik istikametine giden 34 ZMA 93 plakalı otomobilin sürücüsü Mehlika Zerener, yasak olduğu halde caddeden u dönüşü yaptı. Zerener, otomobiliyle dönüş yaptığı sırada Tuzla istikametine ilerleyen Murat Yiğit yönetimdeki 34 EHT 648 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Mehlika Zerener ve Murat Yiğit'in otomobilinde bulunan 10 yaşındaki kızıyla kayınvalidesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Mehlike Zerener'i ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Yiğit'in kızı ve kayınvalidesi ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polislerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

"BİZİM ARABA PERT BÜYÜK İHTİMALLE"

Murat Yiğit, "Pendik tarafından geliyordum. Siyah otomobil cadde üzerinden yasak olduğu halde U dönüşü yaptı. Bayanmış şoförü gördüm ama 60'la gidiyordum. Kaçamadım en sağa doğru vurdum. Bizim araba pert büyük ihtimalle. Siyah araçta iki kişi vardı. Bizim araçta ise dört kişi vardı. İyiyiz bir şeyimiz yok ama bir tek kayınvalidemin kolunda problemi var" dedi.