16.12.2025 17:19:00
DHA
Kamyonla geri manevra yaparken kardeşini ezerek ölümüne neden oldu

Tarsus’ta geri manevra yapan kamyonun altında kalan 22 yaşındaki Sabri Taş hayatını kaybederken, kazaya neden olan ağabeyi Salih Taş gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Salih Taş, kamyonuyla geri manevra yaparken kazara kardeşi Sabri Taş'ı (22) ezerek ölümüne neden oldu.

Kaza, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Taş, kullandığı kamyonla geri manevra yaparken aracın arkasında bulanan kardeşi Sabri Taş'ı fark edemeyerek ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sabri Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Salih Taş'ı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

