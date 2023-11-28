Kamyonla otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde H.Ö. idaresindeki kamyon, Kozan-Adana karayolunda, H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler (21) Buğrahan Özcan (19) ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Dinler ile Özcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürüsü H.M.Y., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kamyon sürücüsü H.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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