Bağcılar'da çöp kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi: 7 araca çarparak durabildi

Yayınlanma: 19.11.2023 - 18:06

Güncelleme: 19.11.2023 - 18:06

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre frenleri boşalan çöp kamyonu, yokuş aşağı gitmeye başladı. Bunun üzerine şoför Mustafa yaşar, kamyondan atladı. Kamyon, sokakta park halindeki 7 otomobile çarparak durabildi. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

'SOKAKTA ÇOCUKLAR YOKTU'

Olayı gören Ahmet Tur, "İlk önce şoför atladı, ardından büyük bir ses geldi. Araçlara büyük hasar verdi." diye konuştu.

Hüseyin Çakmak ise, "Şoför araçtan atlayınca, beyaz bir otomobile çarptı kamyon. Ardından diğer araçlara çarparak aşağı indi. Allah'tan çoluk çocuk yoktu. Bir kişi yaralıydı, 112'yi aradım. Şoförün bacağı, kolu kırık olabilir. Yaraları vardı" dedi.