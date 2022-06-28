Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu: 4 gün sonra acı haber geldi...
Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na uçtu. Kazada suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan yolcu konumundaki Sefa Kadıoğlu'nun cansız bedeni 4 gün sonra bulundu.
Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında G.L.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon Alara Çayı'na devrildi. Kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan G.L.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi.
AKINTIYA KAPILDI
Kamyonda bulunan H.B. de Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı araçtaki Sefa Kadıoğlu ise akıntıya kapılarak kayboldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Arama kurtarma çalışmalarına Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, AKUT, İHH, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı.
Kamyonun bulunduğu yerde yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.
4. GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kamyonun vinç yardımıyla çıkarılmasının ardından yeniden başlayan çalışmaların 4'üncü gününde araçta yolcu olarak bulunan Sefa Kadıoğlu'nun cansız bedeni kamyonun çaya devrildiği noktadan yaklaşık 4 kilometre aşağıda suyun dibinde bulundu.
JAK ekipleri tarafından bulunan cansız beden, kıyıya çıkarıldı. Sefa Kadıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.
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