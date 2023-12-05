Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Arkadaşını sopayla öldürüp gömdü, 3 yıl emekli maaşını çekti

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:21

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:25

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Akkan dosyası için özel ekip kurarak, çalışma başlattı.

KAYIP İHBARININ ARDINDAN MAAŞININ ÇEKİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Mehmet Akkan’ın son olarak Denizli’de olduğu bilgisi üzerine ekipler, emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi.

Akkan’ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiğinin belirlenmesinin ardından paranın çekildiği ATM’lerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Görüntüleri aileye izleten ekipler, parayı çekenin Akkan olmadığını belirledi. Yapılan çalışmada parayı çeken şahsın O.Ç. olduğu tespit edildi. Kayıp olan Mehmet Akkan’la bir süre aynı pansiyonda kaldığı öğrenilen O.Ç., ekiplerin çalışması sonucu Denizli’nin Honaz ilçesinde gözaltına alındı.

AKKAN’I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Zanlı O.Ç. ifadesinde, arkadaşı E.Ç. ve Mehmet Akkan ile Honaz’ın Sapaca Mahallesi’ndeki kırsal alanda alkol aldıklarını, önceden husumet beslediği için Akkan’ın kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra E.Ç.’nin de yardımıyla cesedi ormanlık alanda kazdıkları çukura gömdüklerini anlattı.

GÖMÜLDÜĞÜ YERDE KAFATASI BULUNDU

Katil zanlısının, Akkan’ı gömdüğü yeri tarif etmesinin ardından bölgede yapılan kazıda kafatası, insan kemikleri ve Akkan’a ait kıyafetler bulundu. Ekipler olayla ilgisi bulunan E.Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

O.Ç. ile birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç. ve E.Ç. tutuklanırken, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.