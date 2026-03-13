Kan donduran istismar iddiaları yargıya taşındı: '6 yaşından 12 yaşına kadar istismar edildim'

Samsun’da yaşayan F.Ü.(19) ağabeyinin eşinin kardeşi R.K., (28) tarafından 6 yaşından 12 yaşına kadar istismar edildiğini öne sürdü.

R.K.’nin ise o dönemde 16 yaşında olduğu ve bu istismarı 22 yaşına kadar sürdürdüğü öne sürülüyor.

F.Ü., cinsel istismar olayına ilişkin CİMER’e şikayette bulunurken, 14 Ocak’ta Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. F.Ü., ifadesinde yıllarca cinsel istismara maruz kaldığını ve R.K.’nin bu istismarı söylememesi için tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Şikayetin ardından henüz R.K.'nin ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

"BİZİM EVE GELDİĞİNDE KALIYORDU BAZEN"

Cumhuriyet’e konuşan F.Ü., “Beni arabasına alıyordu ‘Söylediklerimi yapmazsan seni eve bırakmam. Seni annenin yanına getirmem’ diyordu. Bu şekilde tehdit ediyordu. ‘Bunlar aramızda sen akıllı kızsın kimseye söylemezsin sakın kimseye söyleme’ diyordu. O bizim eve geldiğinde ben kendi odama çekiliyordum ya da oturuyordum ama konuşmuyordum” dedi.

Ailesinin bahsi geçen olaydan haberinin olmadığını dile getiren F.Ü., “Benim annem ona çok güveniyordu. Mesela o bizim eve geldiğinde kalıyordu bazen. Annem benim üzerimden yorgan alıp onun üzerine örttüğünü hatırlıyorum. Ne tepki vereceklerinden korkuyorum açıkçası” ifadelerini kullandı.

SORDUM ‘HATIRLAMIYORUM’ DEDİ

Bahsi geçen şahsın uzman çavuş olduğunu öne süren F.Ü., “Diğer insanlar bu kişinin yanında niye kendini güvende hissetsin ki? İfade vermesini istiyorum bir an önce. Çünkü bu sürecin uzaması benim psikolojimi etkiliyor. Ben uyku haplarıyla uyuyabiliyorum” dedi.

Ayrıca F.Ü., geçmişteki istismar olayını R.K.'ye sorduğunu ancak şahsın ‘Hatırlamıyorum’ dediğini dile getirdi. F.Ü., “Sormaya çalıştığımda sürekli konu değiştiriyordu” ifadelerini kullandı.

F.Ü. sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum başka çocukların benzer kabuslar yaşamamasını istiyorum.”