Kan donduran itiraf sözlük yazarlarını ayağa kaldırdı: Ekşi Sözlük'te 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar itirafı!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:17

Ekşi Sözlük'te çaylak statüsünde paylaşımlar yapan ‘ericgufrombored’ kullanıcı adını kullanan bir kişi 11 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini itiraf edip fotoğraflarını sattığını sözlükte yazdı.

Sözlük yazarları yapılan paylaşıma tepki gösterirken dolaşımda kalan fotoğrafların Ekşi Sözlük yöneticileri tarafından yayından kaldırılmamasına isyan etti.

Ericgufrombored kullanıcı adını kullanıcı adını kullanan çocuk istismarcısı, sözlük üzerinden yaptığı paylaşımda "11 yaşındaki kız arkadaşımla amatör çekim yapıp satıyoruz. Kimlikteki doğum tarihi atılır ama gizlilik ve güven önemli" ifadeleriyle istismarı itiraf etti.

Sözlükteki diğer yazarlar söz konusu paylaşımlara tepki gösterirken Ekşi Sözlük yöneticilerinin olaya müdahale etmekte geç kalmasına isyan etti.