13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Mahalleli dövüp, teslim etti!

İzmir’in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edilen A.K. (45), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:23
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Mahalleli dövüp, teslim etti!
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İddiaya göre, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Çocuk, olayı mahalleliye anlattı. Mahalleli de şüpheliyi yakalayarak darbetti. 

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. 

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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