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Kanal İstanbul çevresinden arazi satışına mahkemeden engel

Kanal İstanbul çevresinden arazi satışına mahkemeden engel

24.05.2025 17:34:00
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Haber Merkezi
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Kanal İstanbul çevresinden arazi satışına mahkemeden engel

Başakşehir Belediyesinin Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallesindeki arazileri satma kararına yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki satış ve alım kararlarına bu defa yargıdan izin çıkmadı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerindeki arazi işlemleriyle ilgili meclis kararının yürütmesini durdurdu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP’li Başakşehir Belediyesinin Kanal İstanbul Projesi’ne komşu Şahintepe Mahallesi ile Ziya Gökalp Mahallesi’nde yer alan arazilerdeki hisselerini satmaya ve bazı hisseleri de satın almaya karar verdi. CHP grubunun itirazına rağmen belediye hisselerinin satışı veya bazı hisselerin satın alınmadı için Başakşehir Belediye Meclisi’nden yetki de alındı.

CHP grubunun kararı yargıya taşımasıyla İstanbul 14. İdare Mahkemesi 9 Mayıs 2025’te Belediye Meclis kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

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