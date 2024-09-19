Kanal İstanbul için yeni imar planı onaylandı: İBB’nin açtığı davalar sonucu imar planları iptal edilmişti

Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:41

Güncelleme: 19.09.2024 - 13:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ dediği Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Kanal güzergahında art arda imar onayı veriliyor. Son olarak İstanbul Arnavutköy’de Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın bir kısmına ilişkin Boyalık ve Baklalı mahallelerini kapsayan bir imar planı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylandı. Söz konusu bölgenin imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucunda iptal edilmişti. Kanal İstanbul 1. Etap sınırları içerisinde yer alan “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” yaklaşık 33,674 hektarlık alanı, planlama alanı ise yaklaşık 315 hektarlık alanı kapsıyor.

DAR GELİRLİYLERE YÖNELİKMİŞ

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Arnavutköy İlçesi için öngörülen 3750 sosyal konut projesi çalışmaları yürütülmektedir. Ancak söz konusu alanda yer alan meri imar planlarının mahkeme kararları doğrultusunda iptal edilmesiyle alan plansız kalmıştır. Dolayısıyla ihaleleri yapılmış olan, fiili durumda yerinde inşaatı başlanan ve devam etmekte olan süreç sekteye uğramıştır. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na istinaden alt gelir grubunun barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen Sosyal Konut Projesi hedeflerine yönelik olarak yürütülecek çalışmalara altlık oluşturmak üzere plansız kalan alanda mahkeme kararlarında gerekçe olarak ortaya konan iptal gerekçeleri göz ününde bulundurularak İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Boyalık ve Baklalı mahallelerinde yer alan yaklaşık 315 hektarlık alana yönelik olarak imar planları hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İstanbul’da yaşanan nüfus artışı, göç, konut stoğunun niteliği gibi unsurlar konut ihtiyacını arttırmaktadır. Özellikle son dönemlerde artan maliyetlerle beraber İstanbul başta olmak üzere birçok kentte konut sorununun oluştuğu ve konuta erişimin azaldığı görülmektedir. Sosyal konut anlayışı ile artan konut ihtiyacının karşılanması ve erişilebilir konut stoğunun oluşturulması doğrultusunda daha nitelikli, ekonomik olarak karşılanabilir, sosyal ve teknik altyapı hizmetlerini barındıran yaşam alanlarının üretilmesi hedeflenmektedir. Özellikle dar gelirlilere yönelik politika ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir ve ekonomik olarak karşılanabilir konut seçeneklerinin arttırılması, gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için kendi evini yapma ve aşamalı olarak evini geliştirme programlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.”

İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu bölgenin bütün planları İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayında ayrı ayrı verilen kararla iptal edilmişti. Başka bir davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Emlak Konut Dursunköy projesinin bulunduğu 2. etabın imar planlarını 29 Aralık 2023’te iptal etmişti.