Kanal İstanbul keşfinde tutanak tartışması: Polis müdahale etmeye çalıştı
Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) ve 21 kurumun Kanal İstanbul Projesi’nin yapımına karşı açtığı davayla ilgili bugün yapılacak keşif öncesi davacılar, itirazlarını tutanağa geçirmek istedi. Mahkeme heyeti talebi kabul etmeyince tutanak tartışması yaşandı. Polis, Mahkeme önündeki açıklamayı engelledi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’nin ve 21 kurumun ÇED raporuna karşı açtığı dava sonucu keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmişti. İnceleme için mahkeme heyeti ve davacı taraflar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde bir araya geldi.
Keşif ve bilirkişi incelemesi öncesinde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İstanbul Bölge İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis, HKP üyelerini engellemeye çalıştı.
"BU PROJE ASLINDA ABD’NİN PROJESİDİR"
Engellemeye rağmen basın açıklamasını gerçekleştiren HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, şu ifadelere yer verdi:
“Çünkü bu davanın sonuçları, sadece İstanbul’u ilgilendirmemektedir. Bu davanın sonuçları tüm Türkiye’yi hatta dünya siyasetini ilgilendirmektedir. Çünkü biz biliyoruz ki bu proje, aslında ABD’nin projesidir. Bu proje aslında Montrö Sözleşmesi’nin kadük kalması projesidir. Dolayısıyla biz şu anda basına bilgi veriyoruz, davayla ilgili. Birazdan içeri gireceğiz. Bilirkişilerin neleri tespit etmesi gerektiğine dair beyanda bulunacağız. Ve çok uzun bir keşif bekliyor bizi. 45 km’lik alanda yapılacak bir keşif söz konusu. Bizler de davamızın peşindeyiz. Bizler de içeri gireceğiz ve aslında bu projenin Türkiye'yi batırma projesi olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyacağız. Yargımız ne yazık ki şu anda siyasi baskı altında. AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüştürülmüş durumda. Bu nedenle onlardan rahat, özgür bir karar beklemiyoruz. Ancak biz yine de mücadelemize, hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Davamızın arkasındayız. Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz, diyoruz. Şimdi içeriye giriyoruz keşif için, bilirkişi incelemesi konusundaki beyanlarımızı sunmak için.”
REDDİ HÂKİM TALEBİNDE BULUNULDU
HKP ve 21 kurum, toplantıda itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep etmesine rağmen mahkeme heyeti bunu kabul etmedi.
Yaşananların ardından keşfe katılmayacaklarını açıklayan HKP ve 21 kurum, reddi hâkim talebinde bulundu.
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