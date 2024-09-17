Kanal kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da Kepez ilçesinde bulunan bir kanalın kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Kanal kenarında erkek cesedi bulundu
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 20:23

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6800 Sokak üzerinde bulunan kanal kenarındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanal kenarında yürüyüş yapanlar, toprak yola geldiklerinde yerde hareketsiz halde yatan birisinin olduğunu fark etti.

Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz halde yatan şahısın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 45 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cesedin etrafında uyuşturucu aparatlarına rastlandığı öğrenildi.


Etiketler: #Antalya #kanal #ceset

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