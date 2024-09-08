Narin'in ölümünde cevap bekleyen sorular... 2 gün önce aranmıştı, ceset daha sonra mı bırakıldı?

Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:52

Güncelleme: 08.09.2024 - 11:52

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin'den acı haber geldi.

Narin'in cansız bedeni ikamet ettikleri köye 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

"CESET SONRADAN MI BIRAKILDI?"



İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama çalışmaları yapmış, ancak herhangi bir iz bulamamışlardı. Bu ayrıntı, sosyal medyada "Ceset sonradan mı bırakıldı?" sorularına neden oldu.

TERLİK BULUNDU, AİLE NARİN'E AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ekipler 22 Ağustos’ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği buldu. Yetkililer, Güran ailesinin evine yaklaşık üç kilometre uzaklıkta bulunan terliği, anne ve babasına gösterdi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

Anne Yüksel Güran daha sonra kızının ayak numarasının daha küçük olduğunu belirterek, bulunan 31 numaralı terliğin kızına ait olmadığını söyledi.

BİR TERLİK DAHA BULUNDU

Arama ekipleri, 28 Ağustos’ta akşam saatlerinde mahalleye yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bir terlik daha buldu.

Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesi, bu terliğin de kızlarına ait olmadığını açıkladı.

ABİSİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ CEVAPSIZ KALDI

Adli Tıp Kurumu’ndan edinilen bilgiye göre ısırık izlerinden biri Enes Güran’ın kendisine ait. Diğer izin Narin Güran’a ait olup olmadığı Güran kaybolduğu için henüz belirlenemedi. Gözaltına alınan Enes Güran jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık talimatı ile serbest kaldı.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

YERLİKAYA AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi.

Yerlikaya'nın aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekti.