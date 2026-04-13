Kanala düşen traktördeki 2 kadın yaralandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.04.2026 16:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir traktörün ön lastiğinin yerinden fırlaması sonucu meydana gelen kazada, devrilen araçtaki 2 kadın yaralandı. Yol kenarındaki kanala düşen yaralılar, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken ön lastiği fırlayan traktör kanala devrildi. Kazada yaralanan 2 kadın, kanaldan çıkarılıp kurtarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, kırsal Sarıbey Mahallesi Maden Yolu mevkisinde meydana geldi. Ayşe Karakurt (41) idaresindeki 45 ZC 1033 plakalı traktör, seyir halindeyken ön sol lastiğinin yerinden fırlaması sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan traktör, yol kenarındaki kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile traktörde yolcu olan Hatice Göktaş (37) yaralandı. Karakurt ve Göktaş, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kanaldan yaralı olarak çıkarıldı.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

İlgili Konular: #traktör