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Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kaldı: 19 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kaldı: 19 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

11.06.2026 22:52:00
Güncellenme:
İHA
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Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kaldı: 19 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu’da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği 5 metre derinliğindeki çukurda toprak altında kalan 19 yaşındaki işçinin cansız bedenine, 4 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez ilçesi Örencik köyü Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmasını yapan taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), yaklaşık 5 metrelik çukurda toprak altında kaldı.

Diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Arslan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle de arama ve kurtarma çalışmasına destek verildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından yürütülen 4 saatlik çalışma neticesinde Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Arslan’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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