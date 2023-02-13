Kandilli Rasathanesi'nden Marmara Denizi'nin 25 metre çekilmesine ilişkin açıklama

Kandilli Rasathanesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Denizi'ndeki suyun 25 metre çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

DHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:55
Kandilli Rasathanesi'nden Marmara Denizi'nin 25 metre çekilmesine ilişkin açıklama
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deniz suyunun çekilmesinin deprem kaynaklı olmayıp meteorolojik bir olay olduğu belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin batısında yer alan Yüksek Basınç Merkezi nedeniyle İstanbul üzerinden Marmara Denizi'ne doğru uzun bir süredir rüzgarlar kuzeyden güneye  doğru esmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre kuzeydoğu (poyraz) şeklinde esen bu rüzgarın şiddeti saatte 20 kilometredir. Bu rüzgar, İstanbul'un Avrupa yakası tarafındaki Marmara Denizi kıyısında yer alan yüzeydeki deniz suyu sürekli olarak güneye taşımaktadır. Bu nedenle, Avcılar yönünde Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında su seviyesi düşüp çekilirken, Marmara'nın güvey kıyılarında seviye artmaktadır. Sonuç olarak bu olay tümüyle meteorolojik şartlardan kaynaklanmaktadır" ifadeleri yer aldı. 


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