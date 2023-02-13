Ekonomist İslam Memiş deprem bilançosunu değerlendirdi: 2 ay içinde netleşecek

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:34

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 19:34

Ekonomist ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ekonoik açıdan piyasalara nasıl yansıyacağını değerlendirdi. Memiş, tam verilerin henüz açıklanmadığını belirttiği yazısında, olasılıklar üzerinde durduğunu belirtti.

Bölgede 13.4 milyon insanın depremnden etkilendiğini açıklayan Memiş, bu oranın ülkenin yüzde 15,7'sine tekabül ettiğini ifade etti. Memiş, GSYİH'deki bölge payının yüzde 9.3, bütçe gelirine katkısının ise yüzde 4,7 olduğunu yazdı.

Ekonomist İslam Memiş yazısında büyüme rakamlarının depremler nedeniye -2 puan aşağıya çekilebileceğini belirtti.

Depremin birçok maliyetinin olduğunun altını çizen Memiş, maliyetin bir kısmını DASK gibi sigorta kuruluşlarının karşılayacağını belirtti.

Memiş, bölgenin tarımsal katkısının azalması nedeniyle mahsüllerin azalabileceğini ve bunun da enflasyon için risk olabileceğini kaydetti.

İthalatta gerileme olabileceğini de belirtirken Ramazan'ın da yaklaştığını bu nedenle hem üretimde hem de tüketimde düşüşler yaşanabileceğini vurguladı.

Depremin maliyetinin 1-2 aya netleşeceğini belirten Memiş, Türkiye'nin en geç bir yıla hızlı bir şekilde depremin etkilerinden arınarak toparlanmasını beklediğini yazdı.