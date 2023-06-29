Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 11:09
Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde, oluşabilecek dalgalar ve boğulma tehlikelerine karşı bugün denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün (29.06.2023) içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur” denildi


Kandıra deniz

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