Belirli alanlar hariç... İstanbul'da sahilde denize girmek yasaklandı!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:48

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:51

İstanbul Valiliği, özellikle yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar yaşandığına dikkat çekti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla kentteki yüzme alanları ve plajlarla ilgili alınan kararları duyurdu.

İdarelerin konuyla ilgili tedbir alması, alınan tedbirlerin kamuoyu ile yaygın şekilde paylaşılması ve bu tedbirlere uyulması gerektiği belirtildi.

HER 200 METRELİK SAHİLDE CANKURTARANLAR ŞARTI!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mesire yerleri, piknik alanları ve plajlarda toplu tüketim ve satış yeri olarak faaliyet gösteren gıda işletmelerinin kontrollerinin yapılacağına işaret edilen açıklamada, yüzme sezonu süresince kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerince önleyici tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, plajlarda motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış her 200 metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için en az iki gümüş cankurtaran bulundurulmasının zorunlu olduğuna işaret edilerek, görevlendirilen cankurtaranların kriterlere uygun üniforma giymelerinin zorunlu olduğu kaydedildi.

KARADENİZ'E KIYISI OLAN PLAJLARA UYARI LEVHASI

Yüzme alanı olarak belirlenmiş yerlerde her türlü deniz aracının girmesinin yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Özellikle Karadeniz kıyısında çeken akıntı riski bulunan yerlerde büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerince 'çeken akıntı' ve 'yüzme tehlikelidir' ibareli uyarı levhaları konulacaktır. Ayırt etme gücü olmayanların ve çocukların yanlarında yüzme bilen ebeveynleri ve/veya refakatçileri olmadan denize girmeleri tehlikeli ve yasaktır. Plaj ve yüzme alanı işleticileri bu konuda gerekli önlemleri almakla sorumludur."

BELİRLENEN YERLER VALİLİĞİN SİTESİNDE

Açıklamada, resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saatleri uygulamalarında boğulmalara karşı engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin alınmasının sağlanacağına işaret edildi.

İstanbul sınırları içerisinde belirlenen yerler haricinde, deniz, kıyı ve sahil şeritleri, göl, baraj gölü, dere, su birikintileri ve benzeri yerlerde girmeye yasaklandığına vurgu yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirtilen alanlar dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhalarının uygun yerlere konulacağı aktarıldı.

Açıklamada, İstanbul'daki yüzme alanlarına ilişkin detaylı bilginin Valiliğin internet sitesinde yer verildiği kaydedildi.